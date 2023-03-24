有民眾反應近期頻繁接獲補習班行銷電話，對學校行政人員處理家長及學生個人資料程序產生疑慮，對此，北市教育局表示，民眾發現補習班撥打電話招生，可紀錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，並提供資料，若經查業者違反個資法，將從重裁處罰鍰，並處以停止招生處分。

教育局表示，每年都會定期稽核校內個人資料處理作業，若有民眾發現補習班撥打電話招生，可紀錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，並提供資料，將依據個資法第20條規定，協助向補教業者查詢遭蒐集的個資。

教育局也說，若補教業者未能說明個資取得來源，也無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，即屬違反個資法，將依同法第47條規定裁處罰鍰，2022年依據個資法裁罰補習班的案件共計9件，2021年共有10件，兩個年度的罰鍰總額近100萬元。

教育局呼籲，補教業者切勿取得來歷不明的個資推銷招攬，取得學生個資應經當事人同意；首次電話行銷時，應讓當事人有拒絕權，當事人拒絕時，業者應即停止利用其個人資料行銷，若違反個資法規定，將從重裁處罰鍰，並處以停止招生處分。