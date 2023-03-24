美國眾議院能源及商業委員會23日召開TikTok數據安全和隱私保護聽證會上，一位年輕的TikTok CEO周受資（Shou Zi Chew）接受美國議員連番的尖銳質詢，引發外界好奇這麼年輕傑出的科技新貴到是誰。據媒體報導，周受資出生於新加坡，在英國留學，曾在高盛工作，後取得美國哈佛大學MBA，妻子是台裔美國人。

據港媒《經濟日報》指出，周受資現年40歲，在新加坡出生成長，家境普通。他自幼聰穎，12歲時在新加坡全國考試取得高分，就讀明星學校「新加坡華僑中學」，後赴英留學，2006年畢業於倫敦大學學院經濟系，同年加入高盛在投行工作，後赴哈佛大學取得 MBA 學位。

周受資出生於新加坡，在英國留學，曾在高盛工作，後取得美國哈佛大學MBA，妻子是台裔美國人。（圖／路透

報導說，在哈佛期間，周受資曾於Facebook公司實習，認識了妻子 Vivian Kao，她是馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）長大的台裔美國人。

取得哈佛學位後，周受資加入俄羅斯國際投資基金「數位天空科技」（DST）擔任合夥人，領導一個團隊，該團隊後來在2013成為字節跳動的早期投資人。因中英文流利，成為中國對接窗口，投資的公司包括小米、京東、阿里巴巴、滴滴打車等。

周受資後來還曾到大陸手機巨頭小米公司任首席財務官和國際業務總裁，並於2018年推動小米公司上市，因此在科技業界闖出名號。

周受資曾到大陸手機巨頭小米公司任首席財務官和國際業務總裁，並於2018年推動小米公司上市。（圖／路透）

2021年3月周受資跳槽至字節跳動公司，成為這家媒介巨頭的第一任首席財務官。僅2個月後，他就成為TikTok首席執行官。