勞動部表示，伊斯蘭教的信徒們在齋戒月期間，作息及飲食與平日不同，日落後才可以飲食，一站式中心將以「貼心、暖心、關心」三心服務，協助穆斯林移工順利守齋。首先是「貼心」供餐，穆斯林移工白晝時間會禁食，一站式中心貼心在穆斯林移工飲食方面進行調整，在每天太陽下山晚餐時，將原有晚餐的副菜增量30％，並於晚餐後提供點心、麵包、飲料等，讓移工帶回房間作為明日日出之前的早餐；另外還準備三種料理包及米飯，方便在晚間或半夜時也可以食用。

一站式中心再給予「暖心」空間，基於尊重移工學員多元宗教信仰，一站式中心為服務來自不同國家的移工，設有乾淨、明亮且獨立空間的穆斯林祈禱室，祈禱室外標有麥加指向貼紙及朝拜時刻表，祈禱室內有乾淨地毯（禮拜毯），因應齋戒月，暖心提供穆斯林移工有專屬空間進行靜坐、祈禱或誦經等活動，讓他們可以專心地齋戒。同時提供「關心」服務，守齋期間，雖然穆斯林移工仍照常參與入國講習課程，不會影響作息或課程進度，一站式中心也會隨時關心移工身體狀況，若有不適者立即關懷，如有身體狀況較差者將協助就醫。

勞動部說明，移工來自不同國家，宗教信仰文化不同，一站式中心調整服務內容，展現我國多元文化的包容性及友善對待移工，並歡迎移工來臺工作。同時也請雇主支持及關懷，可以對守齋中的移工說一聲「Ramadan Kareem」（拉馬丹 卡里莫）意思是「祝福你在齋戒月一切順利」，相信穆斯林移工都會非常的開心，在齋戒月結束時就是「開齋節」。

勞動部強調，如果移工需請假參加開齋節活動，籲請雇主可以安排或同意移工休假半日或一日參加集體禮拜，使身處異鄉的移工們也能在臺慶祝這一年一度的重大節日，雇主如果在移工齋戒期間，有相關疑問，都可以撥打1955勞工諮詢專線洽詢。