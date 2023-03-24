【立綱氣象報報】東北風影響4天 北部周休低溫探15度

出門記得帶傘！受東北季風和華南雲雨區東移影響，明（25日）起天氣轉為濕涼，尤其明天入夜到下周日（3/25、3/26）北台灣局部地區可能短時間內有劇烈降雨，下周日低溫下探15度，預估下周二（3/28）冷空氣減弱，各地水氣減少，逐漸回溫。

氣象局資料顯示，明日東北季風增強、華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北、東半部及南部山區，開始出現陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴。

明日氣溫方面，迎風面的北部及宜蘭明顯降溫，整天氣溫偏涼，約19到22度，其他地區雲量也逐漸增加，不過中南部高溫仍可達30度左右，內陸地區感受偏熱。

未來一周氣溫溜滑梯，26日北台灣低溫下探15度。（圖／氣象局提供）

受華南雲雨區東移影響，周六晚間到下周日 （3/25、3/26）局部地區短時間可能會有猛烈降雨。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，這波東北風以周六下半天到下周日（3/25、3/26）北台灣感受最大，局部地區短時間內可能有劇烈雨勢，下周日低溫下探15度，而中南部低溫也降到約18、19度，早晚偏涼，屬多雲偶雨的型態；下周二（3/28）冷空氣減弱，水氣減少、氣溫逐漸上升；下周三、下周四（3/29、3/30）回暖到19度左右，整體來說天氣越來越穩定。

此外，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，這波降雨不算特別猛烈，不會「一次灌到飽」，屬於積少成多的類型，「好好祈禱、把握這一波帶來一點貢獻」，因為4月中、下旬的偏乾訊號更明顯，真正要解渴恐怕還是要等到梅雨季、颱風季才有希望。