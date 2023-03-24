小智在1999年1月28日的動畫中，將比雕留在常盤森林，承諾未來還會見面，沒想到一等就是24年。(圖／影片截圖)

全球人氣最火熱的動漫《精靈寶可夢》(前譯：神奇寶貝)，4月起正式更換主角，擔任了26年的主角小智將卸下重任，光榮退休，在退休前的最後一集，小智更是回到常盤森林與比雕團聚，讓網友感動不已。

寶可夢今年初推出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》特別篇，是小智最後一次擔任主角的畢業之旅，動畫中小智與過往的人物、寶可夢一一重逢。最後一集，小智與皮卡丘路過常盤森林時，比雕從天而降，飛撲向小智討摸，完成了24年前的諾言，也讓無數粉絲感動不已。

寶可夢官方今(24日)在日本時間晚間6點播放完畢後，隨即在推特公布相關消息與劇照，短短2小時就有800萬人點閱，相當驚人。除了日本粉絲陷入瘋狂外，台灣網友們也紛紛留下感言：「神鵰俠侶終於結束了」、「磐森林 我在常以後不能用了」、「神串留名」、「渣男小智終於回頭了」、「比雕不離不棄，守家24年好感動」、「終於重逢了，痛哭流涕」、「這一幕我等24年」、「無忌到大都了，小智也辦完事來找比鵰了」、「這一刻真的覺得我老了」。

1999年1月28日，當時初出茅廬的小智將比雕留在常盤森林，承諾未來一定會回來，沒想到這一過去，就是24年，也成為《倚天屠龍記之魔教教主》的「我在大都等你」之外，最常被網友拿來揶揄的電影梗。

寶可夢將於4月推出全新系列，小智正式退休，卸下主角一職，由莉可、羅伊擔任雙主角。