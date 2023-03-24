女星劉心語因在市場賣魚走紅，還被網友們封為「最美魚販」，之後也靠著在實境節目《全明星運動會》中亮眼表現，人氣不斷飆升。劉心語今（24日）突然透露決定回歸家業，想為年紀越來越大的父母付出多一點；不過，她也喊話要粉絲放心，她會一人分飾多角，繼續在演藝事業發展。

劉心語今晚在臉書發文，曬出一張在家裡魚攤幫忙的日常照，有感而發地分享近期的心情，她在最近幾次回家幫忙時，看著年紀越來越大的父母有些不捨，於是想著該回歸家業做些付出；決定要著手經營家裡的魚攤，她還馬上成立網購社團，請粉絲們支持。

而劉心語才藉著在《全明星運動會》亮眼的表現，越來越有人氣，所以她並非要全職當魚販，她說自己將要一人分飾多角，還是會堅持演藝事業發展；在講到回家經營魚攤一事，她也不忘本地說，「畢竟這才是本來你們最剛開始認識的劉心語」。

廣大粉絲看到劉心語如此孝順，也都紛紛留言大讚，「心語真是人美心更美」、「要翻山越嶺去魚攤支持妳」、「漂亮又孝順，妳爸爸媽媽一定很開心有妳這麼棒的女兒」、「加油，支持妳」。