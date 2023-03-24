任容萱談到姊姊Selina懷孕的身體狀況。（粘耿豪攝）

羅志祥對於昔日緋聞女友懷孕表示看新聞才知道。（粘耿豪攝）

羅志祥（小豬）與胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱、李宣榕今（24日）出席三立《TOP DOG回家》首播記者會，任家萱（Selina）日前傳出懷孕喜訊，妹妹任容萱表示Selina已40歲以上，對她來說很不容易，會更專注在自己跟小孩的平安，有沒有健康成長。而Selina昔日緋聞對象羅志祥被問是否有恭喜她懷孕？他說看新聞才知道，「那我現在恭喜她」，坦言彼此沒有私下傳訊息。

任容萱將升格為阿姨，還原姊姊當時宣布懷孕的情況，透露Selina用送小禮物的方式，讓她發現自己有喜，「姊姊就讓我抽籤，結果抽到一個2條線的棒子，剛好我也算敏感，當下就知道她的意思」，現場的人聽了笑說：「Selina是要告訴妳，她確診啦。」

聊到姊姊懷孕後的改變，任容萱說突然變得很愛吃麵食，特別喜歡酸甜的食物，囤了一堆百香果。至於Selina懷孕後有什麼不舒服嗎？任容萱說：「還好，可能孕婦會產生的症狀都有一些些。」她表示現在只希望Selina專心待產，專注高齡產婦會遇到的健康問題，小孩未來會不會給任爸、任媽帶，一切都還沒定案。

而胡宇威與未婚妻陳庭妮的婚禮進度也受關注，胡宇威透露有在趕進度，但2人工作滿檔，所以最近不會舉行婚禮，地點應該選擇在台灣，「預計把在美國的親戚、朋友請到台灣」。

《TOP DOG回家》明起每周六晚間8點在三立都會台播出，藝人除了和狗相處外，還帶回家照顧近2個月。羅志祥一次在節目中流下眼淚，「我本來以為我不會落淚的。」表示最難過的過程是和新主人聊狗狗的生活種種、分析牠們生活習慣，如同《我的野蠻女友》中男主角寫給女主角下任男友，她喜歡什麼花、喜歡去哪裡玩，「這是最難過的時候，但當你在跟下個主人分享時，我是在幫他找到一個家，應該替他開心。」

由於羅志祥在家裡在萬里有飼養30多隻流浪狗，他本來想留下辛芭，但媽媽一句話讓她改變，「如果你把牠留在萬里，新芭仍舊是一隻流浪狗。」這才讓羅志祥改變初衷作罷，決定為牠找個新家。

胡宇威表示在狗送走後，雖然家裡有一隻狗，但還是覺得很空，有時自己會躺在Ozzy過去睡的地板位置，想聞聞牠留下的味道與身影，說：「送出去時真是天人交戰！」現在回想總覺得自己雖然花很多心思在關心牠，但仍總覺得沒有足夠的時間給Ozzy。

而魏蔓承認自己寵狗是無極限，這次和好呷相處，最後才體會到何謂中途之家，而過程中曾一度因沒替好呷找到新主人而緊張，他說現在更愛動物，甚至想養貓，而且有吃素的念頭，在好呷送走後，魏蔓曾去看過一次，「牠現在變的很大，撲上來已經來到我的胸前，0324而我離開時牠就一直待在原地不肯走，看著我。」

陳楚河跟費歐娜是一見鍾情，因為狗狗是台灣土狗血統，很聰明，在相處過程中費歐娜經歷二次鬼門關，一次是狗鍊險些被電梯卡住，另一次則是吃到防腐劑而緊急送醫，他也分享收養家庭發生的故事，新主人家都會貼滿過去陳楚河與費歐娜相處的照片，結果發現合照被牠撕碎，只有陳楚河的頭像都是完整的，感受得出狗狗很難忘他這位中途的主人。

任容萱說將海膽帶回家他們都很焦慮，分享要把海膽送走當下時，情緒還一度崩潰，但看到收養家庭有一個山頭可以讓狗跑，還是會覺得自己的決定是對的，但看到食物海膽還會有睹物思狗的感覺直言看到都會想哭，她與海膽從陌生到愛上，再經歷分手，就像談一場戀愛。

李宣榕也表示，很捨不得送走米妮，就連媽媽知道要送走時也是哭，當初為了照顧米妮她還刻意出去租房子一人帶狗，那時只要她一出門狗狗就會哭的很淒厲，現在看到收養家庭給米妮的環境，覺得自己決定是對的，至今一度捨不得丟掉狗狗的玩具、食物，覺得上面有牠的影子，還拍下狗去樓空的照片，讓她非常地難過。