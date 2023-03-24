台泥要活化的竹東廠舊址土地，總面積達28,103坪可建築用地。台泥將與忠泰建設合建住宅土地面積為6,509坪，其中總銷售面積為23,000坪，包含住宅樓板22,000坪，商業樓板1,000坪。

台泥表示，集團名下有很多資產，始終認為資產應該活化，原本計畫自行開發，但台泥正同步開展許多新事業，因此選擇與專業團隊合作開發，此次與忠泰合作，未來將打造竹東指標生活圈，此開發案將使竹東從過往的工業區，蛻變成為永續生活示範區域。

竹東開發案，台泥指出，此案將結合台泥在低碳建材與綠色能源的核心優勢，運用台泥開發的超高性能混凝土（UHPC）與建置綠電打造低碳建築，並設置結合儲能的低碳充電站；此外，此開發案也將導入海綿城市的觀念，重視水循環、讓居住環境能與水友善共生。

除此之外，台泥指出，目前台泥尚有許多開發案在洽談中，也非常樂意跟不同的團隊合作。

至於台泥所規劃辦理的不超過300億元的長期資金募集案；據了解，主要是台泥於2021年12月初發行的五年期8億美元海外無擔保可轉換公司債（ECB）仍全數流通在外，由於債權人可在今年12月初行使賣回權，再加上台泥近期積極發展儲能、綠能事業，推升資金需求。

台泥表示，公司財務結構向來穩健而且靈活，透過多樣化的籌資方式，不但考量長期資金需求，也能讓股東權益及負債之比例更好，讓台泥財務結構更為穩健。

另外，董事會24日通過發放普通股現金股利每股0.5元。台泥表示，去年台泥受國際能源價格影響，水泥成本大幅提升，營運狀況不若2021年理想。台泥理解公司的股利對於部分股東的家庭是有幫助的，雖然現金股利發的數字不大，但發放比例連同特別股達盈餘的72.5％。

台泥指出，公司始終記得有許多股東長期投入且支持台泥，也希望股東們能持續關注台泥未來在低碳建材、資源循環以及綠色能源的轉型發展，台泥各項投入也會堅持朝向永續地球的核心發展願景前進。