台灣住友培科是生產半導體製程中使用環氧樹脂封裝的材料廠，市占率為全臺第一，且也是國內唯一有研發能力的封裝材製造商。由於5G、IOT、次世代通信網路及電動車等新興市場應用，再加之美中貿易摩擦，使臺灣成為投資成熟半導體製程的優選之地。為因應市場需求，公司斥資近10億元在既有高雄大發工業區興建廠房及增設產品線，並運用智慧技術元素使生產資訊可視化，強化生產效益。此次投資亦配合政府政策納入減碳排規劃，廠房朝綠建築理念建造，屋頂設有太陽能板，且機器設備符合IE3標準。預期投資完成後，可為國內增加30個就業機會。

保聯企業是一家全球知名的弓箭運動用品研發、生產、銷售企業，憑藉多年的行業經驗和技術優勢，在市場中佔有重要地位。其自有品牌「EK ARCHERY」行銷歐洲和美洲等地，並持續探索和設計創新，成為消費者心中弓箭產品的先鋒者。「EK ARCHERY」開發出世界第一把連發型十字弓，不僅提高了射擊效率，而且操作更加靈活和便捷，深受消費者喜愛和好評。公司為提升全球競爭力，將投入近5億元在臺中豐原興建新廠，透過智慧製程及高階資訊管理，提高營運績效。在投資友善環境製程方面，廠房屋頂架設太陽能板，建置汙水處理系統，減低工廠耗能。預期此次投資可做好永續經營的萬全準備，並能夠在豐原地區創造更多就業機會。

大東電業專注於電線電纜製造及銷售，並以特高壓電纜技術領先同業。為持續開發高品質產品，滿足風力、太陽能、儲能等綠電市場電纜需求，再加上搶先布局海內外市場，公司已於109年7月通過第1件中小企業加速投資行動方案，此次再度申請第2件投資案。公司預計增聘本國員工4人，投入逾4億元在既有桃園楊梅廠增設電力電纜產品線，導入智慧化自動設備，並運用光儲合一系統進行能源管理，達到削峰填谷的效用。期望企業增進製造實力同時，並符合ESG要求，將產品推向國際化。