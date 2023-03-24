第十屆「智慧城市論壇暨展覽」（Smart City Summit & Expo）即將登場，光陽此次續積極參展，在台北及高雄皆設展區外。24日也宣布，藉參展首屆「2050淨零城市展」之際提出「綠色新行動」，將號召全台Ionex光陽電動車專賣店全面響應3月25日「地球一小時（Earth Hour）世界關燈日」，將店面、招牌廣告牆等關燈1小時，體現節能與環保。

因應全球永續發展目標，世界自然基金會（WWF）及雪梨晨鋒報於2007年發起全球自發性的節能減碳活動「地球一小時（Earth Hour）世界關燈日」，於每年三月最後一個星期六的20：30～21：30關上「不必要的電燈及耗電產品」一小時，希望喚起人們以實際行動應對全球暖化的意識。

光陽表示，集團致力發展永續環境、打造淨零排放，此次特別號召全台Ionex 光陽電動車專賣店夥伴群起響應「世界關燈日」，在不影響車主們換電體驗及行車安全的前提下，針對店面及廣告看板熄燈一小時，積極展現對節能減碳的全面落實。

光陽表示，智慧城市的轉型與推動，交通運輸重要性舉足輕重，身為全球機車專業品牌，KYMCO責無旁貸，因此除已研發多款電動機車，也推出Ionex能源解決方案，包括Ionex 智慧路燈以及Ionex車能網，同時也積極佈建Ionex 3.0換電站。

光陽執行長柯俊斌分析，2030電動機車35％有望達標，還需善用擁有60萬輛規模的「庶民電動車」，因此倡議政府納入提高補助，KYMCO旗下全方位電動車產品配合推廣下，加速台灣達成2050淨零碳排目標。