杭州亞運武術與卡巴迪將在蕭山瓜瀝文化體育中心，武術隊教練劉翰修場勘完後，對場館直呼滿意，不過今年亞運賽程做出異動，過往分天進行的項目將在同天比完，考驗選手訓練及體能。

中華武術隊由套路：王振名、孫家閎、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、彭羽熙、劉佩勳及散打：林怡汝、侯旻汶、張煥宜組成，其中賴柏瑋、王振名、林怡汝都是連2屆參賽。

劉翰修表示，這次選手資深、新秀各半，是世代交替、很特別的年代，盼資深選手能發揮「母雞帶小雞」的作用，在這次亞運能有好佳績。

實際看過比賽場館後，劉翰修指出，場館空間大，從熱身場地到比賽主場地動線安排也很不錯，挑高的空間對於選手拋刀、劍都很適合，燈光也不會影響到視線，不過運動員到現場後必須要克服空間感。

之後武術隊預計會在台灣舉行模擬賽，教練希望能夠比照亞運流程進行安排，讓選手提前做準備，但他也提到，今年亞運賽程跟以往不一樣，上午比完下午項目會接著比，所以考察時更注重選手休息及盥洗。

劉翰修說：「有想過一個方案是留在場館做休息，另一個方案就是通車，從亞運村到場館約3、40分鐘，是可接受範圍，回去會再跟教練團討論。」蕭山瓜瀝文化體育中心位於亞運村東方、距離約21公里，觀眾席有4251個。

杭州亞運舉重將在蕭山體育中心體育館進行。（中華奧會提供）

杭州亞運羽球將在濱江體育館進行。（中華奧會提供）