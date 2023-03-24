敘利亞一處美國與盟軍基地23日遭疑似來自伊朗的無人機攻擊，1死多傷。就在美國總統拜登（Joe Biden）下令以「精準空襲」伊朗伊斯蘭革命衛隊炸死11人還以顏色之後，美方官員證實，敘利亞東北部另一處美軍基地24日遭遇飛彈襲擊。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，官員證實，24日這波攻擊鎖定的是敘國東部代爾祖爾省（Der el-Zour）東南部一處美軍基地，有「大量火箭彈」發射，但美方人員目前尚無傷亡通報。遇襲地點位於敘國東北部奧馬爾（Al Omar）油田附近。

路透社報導，24日攻擊事件發生在當地時間上午11時（台北時間傍晚5時）左右。路透社與當地媒體報導，這起襲擊事件由位於黎巴嫩一個親伊朗電視媒體率先報導。社群平台出現的相關影像顯示，攻擊方至少有一枚飛彈未能命中目標，而是打中旁邊的民宅。

這起飛彈攻擊事件距離美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布美軍中央司令部（Central Command）已採取「精準空襲」報復行動，僅有短短幾個小時。

奧斯汀稍早說明，情報單位判斷23日攻擊哈塞克巿（Hasakah）聯軍基地的無人機攻擊源自伊朗，已知1名美國人死亡；美軍傷員2人在基地受治，另3名美軍與1名包商送往伊拉克境內的醫療設施救治。

美方稍早已就此對敘利亞東部伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的隨附組織設施執行精準報復空襲。「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）報告指，有11名支持伊朗的戰士在美國報復空襲之中喪生，其中2人是敘利亞人。