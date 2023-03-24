麥卡洛這次真的上演棒打老東家戲碼了！台新夢想家24日靠著麥卡洛貢獻23分、23籃板的恐怖雙廿數據，吉爾貝克也有21分，最後92以79力挫只用單洋將應戰的新北國王，拿下2連勝，夢想家目前戰績13勝16敗，續排聯盟第4，且跟第3的桃園璞園領航猿還有3場勝差。

面對前東家國王，麥卡洛首節就拿10分、14籃板，帶領夢想家打完首節，取得25比16領先，反觀僅剩單洋將的國王，讓楊敬敏改從替補出發，卻沒帶來太多幫助，楊敬敏首節4投0中，國王卻連林仕軒、李威廷等罕用替補都派上場了。

趁機磨練新人的國王，次節幾乎清光板凳，仍打出14比2攻勢超前，甚至靠著林書緯接連投進3顆三分球，取得10分領先，幸好上半場結束前，麥卡洛兩罰俱中，搭配盧冠良投進全隊第3顆三分球，打完上半場，夢想家追成41比46。

來到第三節，換成國王手感變成冰冷，也讓夢想家趁機靠著吉爾貝克、麥卡洛兩名洋將打出8比2小高潮，重新取得59比56超前，幸好國王也靠楊敬敏投進三分球止血，可是夢想家仍靠李德威壓哨灌籃，打完前3節，取得63比61領先。

來到末節，夢想家又打出11比2猛攻，打到最後4分鐘，取得80比69領先，儘管國王仍不放棄，可是麥卡洛持續在內線發威，更把領先差距擴大到15分，比賽時間僅剩兩分鐘，就算國王想用三分球追分，可惜還是只能接受落敗現實。