沙塵暴裡的白駱駝。（蔡適任提供）

遠嫁到撒哈拉的人類學家蔡適任，擁有法國文化人類學博士學歷，2010年底，她因緣際會走入撒哈拉，自此愛上瑰麗大漠，也認識了她的先生貝桑，一個撒哈拉土生土長的遊牧民族貝都因人，2015年兩人結婚，定居沙漠觀光勝地梅如卡，以撒哈拉深度導覽與生態旅遊維生，這樣的際遇常讓人想起三毛，而蔡適任認為，三毛的傳奇是三毛的傳奇，而她面對的是現代異族媳婦的沈重包袱，異國婚姻真的沒有那麼浪漫。

荷西生前最愛的白沙漠與大西洋。（蔡適任提供）

蔡適任形容，三毛跟荷西的感情像是偶像劇，而她自身的愛情像是鄉土劇，除了文化衝擊，還得常面臨跟夫家的相處問題，像是當地的生活是大家族，彼此住在一起，物資沒有界限，常常夫家的人直接就進門拿走物資，無論怎麼補，都填不滿的冰箱，與其說家賊難防，不如說是先生也默許了一切，她說，另一半重視家人渴望她融入家族，這可以放在文化脈絡中理解文化差異，可是這種單方面被佔便宜的感受真的很差， 從偷東西到偷錢，完全踩到界線，面對人際關係，她說，最難就是面對自己。

撒哈拉湖泊與火鶴。（蔡適任提供）

她說，她是現代蔡適任，常有人勸戒她「以和為貴」，可是真實活在沙漠的人是她，沙漠氣候難耐，每天溫差大，夏季的白天熱到逼近50度，清晨可能30度左右，冬天白天則在20度左右，晚上零下都有可能，撒哈拉沙漠生活除了面對日夜溫差的氣候，異國婚姻也很辛苦，經營在地旅遊的她，不比拼豪華裝備，拿出擅長的人類學，把當地故事講到深刻，加上先生是遊牧民族，夫妻自創導覽路線，有其獨特性。

在金合歡樹下休息的野驢母子。（蔡適任提供）

她表示，沙漠改變她很多，在沙漠生活，生活慾望變得很淡，不需要金錢滿足願望，這是沙漠給予她很大的禮物，人要活得快樂不需要很多的東西，沒有太多的慾望要追求與滿足，想做的事就去做。疫情前，沙漠觀光大爆發，經濟變好，生活也有提升，許多到訪「撒哈拉沙漠」的遊客，或多或少都聽過三毛的故事，但帶著書來踩點的通常是45歲以上的女性。

在礫漠裡覓食的羊群。（蔡適任提供）

疫情爆發之際，觀光人口少了很多，她覺得冥冥中力量，鼓勵她書寫，於是她以人類學專業投入田野考察，探訪三毛所述的生活風情寫下《沙漠化為一口井：我所知的三毛的撒哈拉》，跟著文字跟圖像更深度經驗了三毛與撒哈拉。

作家蔡適任探訪三毛所述的生活風情寫下《沙漠化為一口井：我所知的三毛的撒哈拉》。（時報出版提供）

作家蔡適任旅居摩洛哥，開辦「天堂島嶼」民宿，出版《撒哈拉，一片應許之地：一位人類學者的另類旅遊實踐記事》。（時報出版提供）

至於要如何玩撒哈拉，蔡適任說，撒哈拉沙漠其實指涉的範圍很大，基本上要玩幾天就有幾天，一般來說，經典行程至少要3天，會讓客人在沙漠住兩天，1個全天導覽，她很鼓勵旅客自己訂行程，再由當地旅行社協助完成，現在訂房、訂行程都很方便，她笑說，自己沒有發大財的夢，目前主力推動撒哈拉深度導覽、生態旅遊與沙漠種樹等，以回應氣候變遷下的時代。