許富凱（左起）、曹佑寧、徐凱希、陶晶瑩、郭書瑤、黃偉晉。（台視提供）

VERIVERY抱著一起上課的狗夥伴合照。（台視提供）

台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》明（25日）毛小孩運動會將熱鬧登場。由陶晶瑩和郭書瑤、許富凱、黃偉晉、曹佑寧及小幫手徐凱希，日前在寵物運動公園舉辦了一場毛小孩運動競賽，現場擠滿大小朋友帶著毛寶貝，讓飼主與毛小孩同樂。盧彥澤和「小胖」林育羣也參與毛小孩專屬歡樂派對。報名參加競賽的寵物需在主人的引導下，依照順序通過各項障礙，並在最短時間內抵達終點。

盧彥澤帶著自家博美混吉娃娃的「盧嚕米」參賽，因為體型小，大型的障礙賽難度太高，牽繩一放就直接往回跑，明顯看起來想回家，讓盧彥澤無奈笑說：「志在參加，牠平常在家就是一個宅男，想說帶出來跑跳運動，可能障礙有點高牠爬不上去，沒想到牽繩一放居然直接放棄，跑去尿尿。」林育羣的「Yuki」今年12歲算是高齡犬，但仍然完成比賽，讓郭書瑤直呼：「印象深刻」。

本集也邀請到韓國創作IDOL男團「VERIVERY」6位團員東憲、浩榮、啓賢、延浩、勇勝及岡旻，和郭書瑤及黃偉晉，體驗寵物美容課程。團員分三組替狗狗清潔耳朵，前面兩組延浩及浩榮、勇勝及岡旻，家裡都有養狗，過程都非常順利，但輪到啓賢和東憲這組時，模特狗「Mimi」開始燥動，雖然東憲不斷溫柔的用中、英文「沒關係」、「Calm down」安撫，但狗狗依舊不受控。

此時郭書瑤出手相救，一下子就霸氣馴服「Mimi」，郭書瑤開心的表示：「可以教人家怎麼控狗，我突然很有成就感耶！」終於在一番慌亂中完成，東憲被發現滿身大汗，一問之下才知道，他是暖心的替狗狗著想，怕狗狗會受傷才會這麼緊張。黃偉晉回想自己第一次上美容課時也是如此，因此特別能感同身受，也表示：「他們第一次做，這樣已經很好了！」