花蓮縣「七星潭渡假飯店」客房採用地中海設計，大量的運用白色與藍色海洋風的搭配。(圖片由booking.com提供)

花蓮縣「鳥羽花香民宿」房內天花板採大地系的木條和鄉村風木質家具呈現自然情懷。(圖片由booking.com提供)

花蓮市「怡然居攝影風格民宿」提供多種鮮明特色房型，包括擁有布幔公主床榻的峇里島房型等。(圖片由booking.com提供)

根據 Booking.com 公布的 2023 年「旅客評分卓越獎」，花蓮不僅獲選為「全球最好客城市」第二名，更是台灣獲獎數最多的城市。

「花蓮熱情好客旅宿」，從充滿地中海風格的「七星潭渡假飯店」、可以享受驚奇無菜單料理的「鳥羽花香民宿」到擁有多元在地文化特色房型的「怡然居攝影風格民宿」。這些旅宿持續以最熱情真摯的態度接待來自世界各地的旅人，為旅人創造賓至如歸的難忘體驗。

「七星潭渡假飯店」地處「花蓮縣」七星潭海灘旁，旅人可以善用旅宿提供的接駁服務抵達住宿。「七星潭渡假飯店」擁有充滿南歐風情的白色外觀，結合在地海灣及漁村特色，打造出浪漫的度假氛圍。客房採用地中海設計，大量的運用白色與藍色海洋風的搭配，旅人更能夠在房內的陽光露臺一覽壯麗的海景及日落。旅宿緊鄰七星潭海濱自行車道，相當推薦旅人可以騎乘旅宿提供的腳踏車乘著海風欣賞優美的海灣。得天獨厚的地理位置和滿懷異國情調的住宿體驗讓「七星潭渡假飯店」在 Booking.com 上獲得了眾多旅人的高度認可。

「普立堤民宿」座位於「花蓮市」，鄰近花蓮觀光漁港，距離台灣東部優美的海岸線僅幾步之遙。旅宿的外觀為中西合璧的宮廷式建築，寬敞的室內空間以木質和石料作為裝潢主軸，搭配日式磨砂石浴缸展現自然而沉穩的設計感；尤其令人驚豔的是位在頂樓的露天浴池，晚上泡湯時搭配漫天的星空總能使旅人流連忘返。親切的老闆娘猶如在地嚮導般，無私地給予旅人私房景點與在地美食推薦，而對於環境整潔的維護也是親力親為，為旅人打造乾淨舒適的旅遊體驗。

「鳥羽花香民宿」位於花蓮縣悠閒的「吉安鄉」，旅宿提供免費的自行車服務，讓旅人可以自在穿梭於鄉間小徑。旅宿大廳使用多色系拼磚和白色的花雕打造富含春意的活潑氛圍，房內天花板採大地系的木條和鄉村風木質家具呈現自然情懷。

位於「花蓮市」的「怡然居攝影風格民宿」是 Booking.com 上認證的永續旅宿，每種房型各具鮮明的特色，像是結合在地原住名圖騰的原住民房型、附設和室臥榻的日式房及擁有布幔公主床榻的峇里島房型等。

「花蓮陽光晨堡民宿」是一間位於「花蓮市」的民宿，步行五分鐘即可抵達花蓮火車站。旅宿設立的初衷來自於父親對於孩子溫暖的寄託，期盼打造沉浸於晨曦中的幸福感，旅宿多樣化的房型為旅人打造溫馨舒適的入住氛圍，像是讓旅人可以共度甜蜜時光的紫色浪漫雙人房，孩童踏入就會為之瘋狂的卡通人物房型以及充滿神秘感的浩瀚星空六人房。