美國總統拜登當地時間23日晚飛抵渥太華，偕第一夫人吉兒造訪加拿大總理杜魯道官邸，兩位領袖將於24日上午正式會面，這是20年來再有美國總統於非峰會期間留宿加國。雙方預定就邊境移民問題做最後討論，不過杜魯道會前受訪時特別提及中國。他強調，加國盼在氣候變遷等領域和北京「建設性」接觸，但「我們不得不繼續睜大眼睛，看清中國正在或試圖對民主國家的穩定構成威脅」。

拜登此行延宕已久，除了解決美加邊境與貿易問題，也將展現兩國在烏克蘭議題上團結一致。值得注意的是，中國國家主席習近平才剛結束訪俄，美加領袖緊接著會面別具象徵意義。加拿大廣播公司（CBC）報導，拜登與杜魯道將於當地時間上午11時20分（台灣時間晚間11時20分）正式會面，隨後舉行擴大雙邊會議；下午2時拜登將於加國國會發表演說，兩人在下午3時45分召開聯合記者會。據兩國外交官員說法，雙方都盼藉此機會達成更多協議。

杜魯道23日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，發展加國經濟為人民在不斷變化的世界創造良好的就業機會，但「我們要如何阻止威權主義興起、捍衛我們的民主國家，又將如何加強應對氣候變遷？」他說，美加可以合作的事很多，「當我們同心協力時，我們將能在世界發揮更大影響力。」

杜魯道告訴CNN：「我們必須謹記，中國是世界第二大經濟體，而且持續增長。在某些情勢下，我們不得不與中國『建設性』接觸。但在某些領域，我們將不得不直接挑戰中國。」

加拿大政壇近來傳遭「紅色滲透」，以杜魯道父親、前加國總理為名的皮耶杜魯道基金會（Pierre Elliott Trudeau Foundation）7年前從當地中國富豪張斌捐獲贈100萬（約新台幣2210萬元），報導稱張只是替北京「墊付」，以助杜魯道領導的自由黨（Liberal Party）勝選。皮耶杜魯道執政時主導與中國建交，1973年曾赴北京訪問，與前中共領導人毛澤東握手會晤。