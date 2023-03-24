據台灣軍事粉專消息指出，中共解放軍056A護衛艦銅仁號（舷號644）24日傳逼近恆春外海24海浬鄰接區，被海軍成功級巡防艦田單號（舷號PFG-1110）驅離。海軍司令部對此回應稱，台灣周邊共艦動態，本部運用預警情資全程掌握，且均依規定有效適切應處。

中共解放軍自24日起在南海進行今年第4次軍事演習，演習時間長達38天。周五日早晨8時許，在恆春外海有一艘共軍056A護衞艦銅仁號通過，我海軍成功級巡防艦田單號對之進行廣播驅離。

共軍護衛艦銅仁號今早出現恆春外海24海浬鄰接區附近，被我海軍警告驅離，並未駛入。圖為銅仁號檔案照。（圖／搜狐網）

根據臉書粉專「Taiwan ADIZ」指出，銅仁號首先廣播示警：「644艦644艦，我是中華民國海軍，你的行動已經...如你執意進入我24浬鄰接區，我將被迫採取驅離行動」。共軍則回應稱，「我艦在此正常航行，請與我保持安全距離」。田單號數次廣播驅離無效後，採取航向135度進行戰術攔截，期間銅仁號亦對台艦廣播，最終田單號表明「我現在航向035，我減速你從我前面過」。

而臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」則在該貼文下方留言，指出銅仁號、田單號在恆春外海海域接觸。

消息指出，銅仁號今早確實出現恆春外海24海浬鄰接區附近，但被我海軍警告驅離，並未駛入。

針對此案，海軍司令部回應稱，台灣周邊共艦動態，本部運用預警情資全程掌握，並檢派艦艇兵力全程監控；而針對海上各項狀況，均依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」有效適切應處。