統一谷關-夜間原湯。（統一渡假村提供）

統一馬武督-森林中的夢幻城堡。（統一渡假村提供）

統一墾丁南島風情。（統一渡假村提供）

喜迎政府普發金6000元，統一渡假村(新竹馬武督、谷關及墾丁)4月5日至6月21日推出「6000元無與倫比假期方案」，平日及小假日適用。

統一馬武督開啟奇幻之旅，執行全新兔宇宙計畫，動動哈樂球比賽、找出天際飛車及顛倒屋的完美拍照點，完成後還能得到驚喜獎品；春天來谷關泡湯，除了使肌膚健康光滑，走訪八仙山，感受山風與森林浴的美好洗禮；遊墾丁在飯店內暢玩水陸設施、電流急急棒等，接著探秘周遭生態景點，體驗與眾不同的秘境之旅。