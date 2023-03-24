宏都拉斯日前曾向台灣索求鉅款金援，起初宏國否認，但宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）受訪證實，曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）協助當地蓋醫院、投資工廠，但並沒有得到積極回應。外交部對此否認表示，我國始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」的情形，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

台灣與宏都拉斯近82年邦誼走入最後階段，昨日外交部更宣布召回我駐宏國大使張俊菲。據當地媒體《Proceso》報導，賈西亞在訪談中表示，過去曾向台灣提出20億美元外債重組請求，當中包含低利率貸款、興建醫院及投資工廠，共花費半年的時間談判，台灣仍沒有給予積極回應，因此「政府必須給人民答案，為民眾尋求更好的條件。

對此，外交部表示，我國政府正面看待賈西亞「終於自承」宏國政府曾一再向我方洽索鉅額援助的事實。外交部再次強調，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。

針對宏國政府的財政困境，除了我國駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明我方回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德大使務必向宏國外交部忠實轉達我方對案與協助的誠意。

我國始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」的情形，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

另一方面，日本外務大臣林芳正於24日表示，從兩岸關係及區域和平與穩定的觀點來看，日本高度關注宏都拉斯派遣外長前往中國洽談建交的影響，外交部對此表示高度感謝之意。

外務大臣林芳正在記者會上表示，曾多次對宏國政府傳達日方的想法，重申台灣與日本共享基本價值觀，是極為重要的夥伴及友人，並且一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

外交部誠摯感謝民主國家陣營關注兩岸關係及我國對外邦誼，今後我國也將持續與理念相近國家深化各項合作，共同守護印太區域的和平穩定與繁榮。