美國樂壇小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以迪士尼童星出道，長大後因與小賈斯汀（Justin Bieber）交往8年更受關注，但分手後小賈斯汀和模特兒海莉（Hailey Bieber）熱戀並結婚，3人關係至今仍是網友討論話題。近期美國娛樂圈因為海莉做出一些嘲笑賽琳娜的行為，遭到不少人唾棄，沒想到賽琳娜今（24日）突然為海莉發聲，還重新關注她的IG帳號，希望一切仇恨能停止。

賽琳娜與海莉原本是好朋友，但因為小賈斯汀的關係，成為男方的前後任愛人，疑似也變成她們近期爭議的導火線；事情起因是賽琳娜在IG分享失敗的塑眉成果，海莉和凱莉珍娜沒多久後分享她們完美妝容，讓粉絲們認為這行為根本是霸凌賽琳娜，也令不少藝人默默選邊站，紛紛取消關注海莉，力挺賽琳娜。

海莉找到賽琳娜說自己遭到死亡威脅，賽琳娜竟跳出來替她說話，希望一切仇恨都能停止。（圖／摘自賽琳娜IG）

不過，賽琳娜今晚突然透過IG限時動態替海莉發聲，原來海莉特地聯繫上她，告訴她自己不斷受到死亡威脅和負面評論；賽琳娜得知後，她認為沒有人應該遭受仇恨或欺凌，這些都不是她支持的，因為她一直倡導保持善意，也說了希望這一切都能夠停止。另外，賽琳娜還特別重新關注海莉的IG帳號。

各國網友看到賽琳娜為海莉發聲都很震驚，還有不少人認為她真的太善良了，「天啊，賽琳娜明明是受害者，還願意幫加害者說話」、「海莉找賽莉娜救自己名聲，太瞎了吧」、「謝謝這世界上有賽琳娜這麼善良的人」、「歹戲拖棚，還是得靠賽琳娜自己結束」。