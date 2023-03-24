全民6,000怎麼領？財政部一圖全攻略。財政部24日公布普發現金五種領取方式時間。同時提醒，只有「登記入帳」要線上登記，其餘四種方式都不需要上網登記。

其中一般民眾有三種方式可選，登記入帳目前已開放（3月22日至26日尾數分流；3月27日後不分尾數都能登記），4月6日起陸續入帳；4月6日後登記，登記後2個工作日入帳。

ATM領現4月10日開放，至指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的實體ATM領取。郵局領現4月17日開放，至全國郵局儲匯櫃檯營業時段領取。

至於特定對象直接入帳，等刷存摺就好，像是已有例行性領取政府年金或津貼者（依公告對象），直接匯入現有撥款帳戶，4月6日入帳，補登存摺或上6000.gov.tw官網查詢入帳結果。

如未收到款項，請循登記入帳、ATM或郵局領現，一樣能快速領到6,000元。

至於特定偏鄉則是造冊發放，到當地派出所領。像是沒有ATM或郵局的三個鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、臺東縣金峰鄉）民眾，25日前至當地派出所登記造冊者，4月6日起二周內回原登記派出所領取。如逾期未領取，請循登記入帳、ATM或郵局領現，一樣能快速領到6,000元。