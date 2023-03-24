Lady nara形象圖。（Lady nara提供）

泰式炸雞翅 (原味冬蔭)。（Lady nara提供）

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週六補班不憂鬱！Lady nara創意新泰式料理，即日起至4月16日推出優惠套餐以及參加臉書活動就有機會獲得「一年份義大利麵兌換券」。

泰國料理手法融合全球特色料理，獨家研發多樣創意泰式料理，「399元在義起組合餐」，泰式創意翻玩義大利麵2選1，蕃茄辣炒雞肉義大利麵，酸辣撩人，椰香培根義大利麵，濃郁誘人！搭配清爽系特調飲品2選1，草莓檸檬蘇打、水蜜桃茶，果香四溢。新菜單推出網美們必吃的3款舒芙蕾新品，Lady nara推出最浪漫泰式網美餐廳聚餐都超有儀式感。