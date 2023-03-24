北韓實行高壓統治多年，加以新冠疫情鎖國，真實樣貌難以窺見。外界長年指控平壤以違反人權手段壓迫百姓，非營利組織日前再揭北韓監獄慘況，充斥非法處決、性侵、強制墮胎、未審先判、嚴刑拷虐等手段，囚犯面臨蓄意斷糧餓到只能吃蟲。倖存者自覺「活得不像人」。

美國有線電視新聞網（CNN）24日報導，待過北韓監獄或拘留所等監禁設施的人士向非營利組織「韓國未來」（Korea Future）描述的暴行多不勝數。「韓國未來」本周發布的報告納入數百名「脫北者」訪談與證言，並附正式文件、衛星影像、建物分析與懲戒機關建物的數位模擬影像，詳細揭露北韓囚犯不為人知悽慘處境。「韓國未來」直言領導人金正恩須為此負責。

非營利組織揭露北韓監獄囚犯承受種種慘無人道的虐待。

受訪者包括虐行的倖存者、目擊者、施暴者。「韓國未來」指，即使聯合國成立調查委員會已10年，北韓懲戒體制違反人權的作為仍屬蓄意之舉且廣泛存在。

「韓國未來」收集北韓監獄暴行超過1000例，性侵等性暴力有好幾百例，剝奪人權案例也有上百件。報告明指已辨識出數百名多次參與施虐人士身分，籲當局調查起訴；報告也以目擊者證詞、衛星影像比對北韓各省共206處拘留機關，指控少將等高階官員親手施虐。

■體重掉23公斤 餓到吃蟑螂老鼠

有些人的遭遇不忍聞問。有3人因試圖「脫北」入獄，一人指控獄方在她懷胎7到8個月時逼她墮胎，另一男子每天僅有80克玉米可吃，一個月內體重從60公斤掉到37公斤，他被迫吃蟑螂與老鼠充飢；第三人曾經連續30天每天必須維持痛苦姿勢17小時。

「韓國未來」與聯合國組織調查員均稱，許多北韓囚犯因受虐而失去人性、自認活該受虐，不少人甚至全無「人權」觀念。一名婦女2015年因抱怨屋況坐牢1年，她自認在監獄待遇有如動物，「我們在（監獄）裡頭用籠子飼養兔子，餵牠們吃東西；我們也一樣，在牢房裡等食物送來」，牢房一度僅2平方公尺大，「我們只能屈著身子睡，別人的腳會碰到我的肩膀」。

她說：「在牢房裡不可亂動，坐著時手要放身體兩側，視線須朝下，不可說話，四周只有旁人鼻息聲」。牢裡吃食是玉米混雜米麩皮，這是動物飼料，「早餐吃完，放下湯匙就餓了」，長期缺營養，出獄自然瘦得不成人形，「我自覺活得不像人，再這樣下去還不如一死。」

北韓領導人金正恩。（資料照，朝中社提供／美聯社）

北韓關押大量政治犯，聯合國2014年數據指全境「管理所」政治犯達12萬人，估其中成千上萬死在獄中。關押一般人犯的「教化所」殘暴程度更甚，虐待式管理已成通案。

■倖存者稱「有進步」：以前冬天沒毯子蓋

一名2000年至2017年多次因叛逃罪名的男子說，獄卒會性侵女受刑人、毒打囚犯、逼他們以直角彎腰姿勢行走：「更早以前，我們被迫用手腳爬行，2017年可以站著走路了，只是得彎腰90度。」

他表示，北韓監獄冬季溫度可達攝氏零下10度，6.6平方公尺牢房關5個人，沒暖氣，2000年時無物保暖，2017年時「進步」到有了毯子。然而有些層面一如當年，「有些監獄警衛夜裡把衣服丟給女受刑人洗，之後對她們性侵」。

他透露，「2000年警衛叫我們『畜生』，2017年改稱『同志』；以前每天就一碗蔬菜湯喝，後來每天有三餐、菜色比照警衛餐食」。目睹別人遭毒打令他痛苦萬分，「我心想不能再這樣活下去，於是打破窗戶、抓起一片玻璃，我當著警衛的面猛刺自己的肚子」。後來他設法逃越邊境赴中國謀生。

報告指，這種懲戒制度目的在於孤立個體，把冒犯最高領導權威金正恩的人們與社會隔離，獄方執行勞改、思想教育，懲罰手段殘酷，要求無異議服從最高權威。調查員表示，受訪者遭遇個個悲慘，「他們甚至不曉得這些遭遇就是虐待」。

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