按摩師和顧客真的有機會發展成戀人嗎？一名男網友表示，自己鮮少有機會和異性接觸，最近因緣際會下認識了一名正妹按摩師，每次去消費時，都覺得雙方話題投機，不會覺得尷尬或被句點，久而久之這名男網友發現自己好像喜歡上對方，還想要送禮物、告白。貼文一出，眾網友留言狂勸：「人家只是在上班」。

原PO在《匿名公社》以「我好像喜歡上她了」為題發文，表示數個月前他因為腰酸背痛，特地在網路上找了一間評價不錯的按摩店，當時服務他的按摩師是一名年輕貌美、身材高挑的女子，兩人相談甚歡，原PO也養成習慣，每周都到按摩店報到，並指名該女子服務，「不知道為什麼，老是想見她」。

「居然有漂亮女生願意跟我聊天！」原PO表示，自己工作的工作環境大多都是男生，不曉得該去哪認識異性，玩軟體又怕被詐騙，而跟這名按摩師聊天很放鬆，不用擔心說錯話，或是話題無聊會被句點，對方總是認真傾聽，並給予適當回應。

對此，原PO直呼「她是目前遇過最讓我心動的人」，但想告白又怕失敗，希望能趁按摩師生日時送上禮物聊表心意，因此特地發文求助，「不知道要買什麼？有人可以分享經驗嗎？」

貼文一出，許多網友看了直搖頭，留言苦勸，「人家只是上班所以必須這樣，不要去打擾她好嗎」、「朝著火山狂奔而去的小白兔」、「X的這是工作啊！難道錢進來了我還要翻白眼嗎？」、「上班手段勿暈船」、「看樣子是經營戀愛客的按摩師了」。不過也有人力挺原PO，認為勇於告白，說不定會有意想不到的發展。