德意志銀行信用違約互換交易（CDS）大幅攀高，重燃市場對銀行業危機隱憂，美國銀行股再度承壓，10年期美債殖利率來到3.31%。美股周五（24日）3大指數開低，道瓊工業指數下跌逾200點，那斯達克指數跌0.7%。

截至台北時間21點44分，道瓊工業指數下跌206.91點（或0.64%），暫報31898.34點；那斯達克指數下跌87.35點（或0.74%），暫報11700.05點；標普500指下跌28.98點（或0.73%），暫報3919.74點；費城半導體指數下跌45.69點（或1.44%），暫報3128.67點。

5大科技巨頭漲跌不一，Meta小漲，亞馬遜跌約1.8%。德意志銀行CDS創歷來單日最大升幅，股價連日重挫，脫累美國銀行股同步走低，跌幅普遍超過2%。半導體類股方面，超微、輝達跌逾1%，艾司摩爾跌約2%，聯電ADR跌逾2%，台積電ADR跌約1.4%。