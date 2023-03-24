大陸央視報導，李強24日主持召開國務院常務會議，確定國務院2023年重點工作分工，研究改良完善部分階段性稅費優惠政策，審議「三農」重點任務工作方案。

會議決定，延續和改良實施部分階段性稅費優惠政策，包括將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75％提高至100％的政策，作為制度性安排長期實施。

此外，會議指出，將減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年底。將減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過人民幣（下同）100萬元部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，延續實施至2024年底。今年底前繼續對煤炭進口實施零稅率等。以上政策預計每年減負規模達4,800多億元。

另一方面，會議要求，要確保全年糧食產量保持在1.3兆斤以上。要全面推進鄉村振興，因地制宜發展特色產業，拓寬農民增收致富管道。