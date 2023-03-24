迎接春暖花開，春水堂自4月1日起推出全新夏日新品，包括「夏之洛神」、「洛神香檸」、「鎮江糖醋肉套餐」；同時為5月份40周年慶暖身，「春水癮城」鐵粉挑戰賽4月1日提前開跑，踩點挑戰成功就送365杯經典春水堂飲品！

此外，春水堂首度與小美冰淇淋聯名，推出「珍珠奶茶脆皮雪糕」、「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，即日起全台7-11獨家上市；3月25日起憑外包裝和墨寶文青冰棒棍，再抽珍珠奶茶兌換券和珍珠奶茶DIY手搖體驗課程。

繼去年冬天推出的洛神花熱飲廣獲好評，春水堂再度推出兩款以洛神為基底的冰飲，包括「夏之洛神」與「洛神香檸」。其中，「夏之洛神」不僅名字美，更結合夏日廣獲喜愛的食材-酸甜百香果粒及晶瑩剔透愛玉，滿滿夏日酸甜風味，色彩繽紛豐沛，風味層次活潑；「洛神香檸」則嚴選洛神花熬製的洛神汁，並加入黃金蔗糖調泡，入口酸甜滑順，為盛夏消暑聖品。

另有「海鹽焦糖仙草拿鐵」，特選陳香普洱與滑嫩仙草，香氣淡雅，加入濃郁黑糖、襯托鮮奶甜香，再灑上法國伊思尼海鹽焦糖脆丁點綴，猶如品嚐法式甜點，滋味豐富疊加、口感圓潤滑順，預計7月1日正式開賣。

在餐點部分，包括「川味椒麻皮蛋」嚴選皮蛋、佐以豐富組合的川味醬料、椒麻辣油堆疊層層香氣，舀起醬湯伴著酥脆花生粒與清爽洋蔥絲一同入口，爽脆滋味超滿足；「川味椒麻拌雞絲」則使用植物雞肉絲與洋蔥絲、小黃瓜，拌入川味椒麻醬汁，酸甜又清爽。

還有「鎮江糖醋肉套餐」特選中國四大名醋-鎮江醋，做為陳香基調，使用台灣豬肉製作糖醋肉，香氣撲鼻，佐以洋蔥片提升清爽風味，過癮又下飯；「黃金酥炸根島海蝦」以印尼根島生態蝦裹粉酥炸至金黃色，搭配台式桔醬，增添爽口風味。