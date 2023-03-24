美女主播林佑之擁有亮眼外貌和E級傲人上圍，過去多次登上PTT表特版，受封「最兇女主播」，不吝分享好身材的她，也經常在社群分享福利照，吸引不少粉絲目光。近日她出門旅遊，無預警遭到「毛手」抓背，她也特意在IG發文分享此事，文章曝光後，隨即引起粉絲熱議。

林佑之近來到高雄旅遊，去到駁二特區、龍虎塔、還參觀停泊在高雄港的敦睦艦隊，除此之外，她還跑到柴山看獼猴，想不到靠著欄杆的時候，獼猴竟伸出手抓她的背，但她毫不畏懼，跟獼猴合照時露出燦爛笑容，還忍不住喊：「我是不是有點白雪公主體質，太可愛了啦！」更分享親眼見到猴子的好心情：「我超興奮的，他們一直從牆上跳到樹上，再從樹上跳到牆上，超級小屁孩。」

林佑之看到猴子很開心。(圖/林佑之 IG)

林佑之曬出猴子爬上爬下的調皮畫面。(圖/林佑之 IG)

此外，林佑之也發出另一支影片，可見身穿紅色露肚洋裝的她，悠閒走在馬路上，旁邊則有一隻獼猴在地上爬，一人一猴的組合相當逗趣，不過她表示高雄人提醒自己獼猴會搶包包，因此才知道要把手機、小包包都藏在大包包裡，安全結束了小旅行。

粉絲看得都覺得很有趣，留言笑回：「看起來好像是在遛獼猴」、「這位猴哥，放開那個女孩」、「猴子很有審美觀的」、「主播太勇敢了，竟然身陷猴陣，不怕猴崽子抓傷了妳」、「毛手毛腳，沒禮貌」、「佑之女神就是我們的白雪公主。」