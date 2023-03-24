台北市代表隊24日「原力爆發」，在112年全國原住民族運動會再添4金，新增的水域競舟奪雙金，慢壘公開女子組單局得6分逆轉勝首登后座，蘇婉琳也在槌球女單封后，目前總獎牌數7金、1銀、13銅。

開幕典禮這一天，112年全國原住民族運動會有多項精采賽事陸續登場，一早傳統競舟賽場便傳回好消息，地主台北市拿下女子組、男女混合組雙料冠軍，男子組再添一銅，金牌落入以亞運培訓隊為班底的花蓮縣手中。

慢壘公開女子組也有捷報，台北市在金牌戰打完前4局以1比4落後，但女將展現極佳的韌性，在5局下一口氣攻下6分，反而以7比4演出精采的大逆轉，讓南投縣煮熟的鴨子飛了，首度登上冠軍寶座全隊嗨翻。

槌球項目地主也有好表現，蘇婉琳以13比10力克桃園市林秀英，女單金牌到手。台東縣江小龍技高一籌，以13比6大勝宜蘭縣周文明，輕鬆寫意在男單完成6連霸。

首度增設的五人制足球賽頒出兩面金牌，青少年男子組桃園8比2大勝台東縣封王，青少年女子組前三名為臺東縣、南投縣和花蓮縣。