朝中社24日報導，北韓近日進行了核攻擊型無人潛航器（水下核武）水下爆炸試驗，和戰略巡弋飛彈的空中模擬核爆試驗。北韓領導人金正恩親臨現場觀摩。北韓公布，該水下核武被北韓命名為「海嘯」，就如其名般地能製造「放射性海嘯」，摧毀敵方海軍船艦和港口。

據報導，該水下無人核彈潛航器在2021年的勞動黨第八次代表大會上被命名為「海嘯」。在此後兩年的時間裡，先後進行了50多次各種最終階段的試驗，設計目的在於隱秘下潛到作戰水域，通過水下引爆帶來的超強放射性海嘯，破壞敵軍艦隊和主要作戰港口。

這是北韓首次對外公開其研製並試爆水下核武，北韓勞動黨中央軍事委員會於21日到23日對「海嘯」進行測試。「海嘯」首先於21日沿著預設在北韓東部海域的橢圓和八字形軌道，在潛航深度80至150公尺處航行59小時12分鐘後，被放置於咸鏡南道外海。

而後「海嘯」於23日下午抵達假想敵方港口、一個位於洪原灣上的靶標，並成功進行了「核彈試驗用戰鬥部」（模擬核彈頭）的水中爆炸。報導稱，試驗結果顯示，戰術參數和航行技術指標得到準確評價，其可靠性和安全性得以驗證，完美驗證了致命打擊能力。並稱「海嘯」可部署於任何海岸和港口，或由水面船艦拖曳進行操作。

此外，北韓也於22日讓戰略巡弋飛彈部隊實施發射訓練。2枚「箭矢-1」和2枚「箭矢-2」的戰術巡弋飛彈自咸鏡南道發射，設定海拔高度為600公尺，精確打擊日本海上的目標。這些巡弋飛彈都搭載了「核彈試驗用戰鬥部」。

金正恩對空潛核爆訓練結果表示滿意。他強調，美韓無視北韓的忍耐和警告，盲目挑起軍事挑釁活動愈發倡狂。北韓將以更具壓倒性和更加強有力的態勢應對到底，維護人民和平生活和社會主義建設偉業。