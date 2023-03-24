9月底，將有4位大法官任期屆滿，傳出駐日代表謝長廷所屬的新文化基金會，推薦謝長廷出任大法官；謝長廷對此表示，請朋友不要推薦他，並秀出相關證書，強調他年輕時曾考上司法官特考，絕對有資格。前民進黨立委沈富雄認為，謝長廷雖然出來滅火了，但愛吃到這種樣子，實在很丟臉。

針對謝長廷被推薦出任大法官；沈富雄今(24日)在政論節目《少康戰情室》中表示，謝長廷處理的方法並不好。雖然他有說不要，但這是由他的嫡系基金會推薦的，他的基金會怎麼會這樣子呢？難道他們不瞭解謝長廷嗎？謝長廷應該這樣子講，當他被派駐日本時，實質上已經離開台灣的政壇，基金會應該解散掉才對，現在給他搞這種事情，讓他的臉不知道該掛在哪裡，這有損他一輩子的清譽。

沈富雄接著指出，因為大法官的資歷，不是念京都大學或是考過司法官特考就可以，這不算。美國大法官提名，都是在高等法院當過長年法官，在很多案子的解釋上頗有見解，這才可以。謝長廷也敢這樣做，不會不好意思？

沈富雄認為，謝長廷雖然把這件事化解掉、滅火了，但是愛吃到這種樣子，實在很丟臉。

資深媒體人尹乃菁覺得，這件事情驗證，應該是謝長廷默許的。如果他無意出任大法官，當初一提出來的時候，他就要立刻要他們撤回去，然後嚴詞的把他們罵一頓，結果沒有。基金會的舉動真是讓人大開眼界，怎會想出這一招。