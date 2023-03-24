由美國主導的第2屆民主峰會（Summit for Democracy），將於3月28至30日登場。據韓國總統室23日稱，韓國總統尹錫悅29日將主持以「經濟增長和繁榮」為主題的對話。繼2021年12月第一屆會議之後，台灣本次也將出席，預計將遭到中國的抗議。

美國國務院於22日公布相關議程稱，數位發展部部長唐鳳將參加30日的視訊線上會議，談論對抗科技濫用及數位威權主義興起。韓國總統室高層就台灣參加民主峰會一事表示：「參加國的選定由作為主辦國的美國先行討論各種因素，再由共同主辦國協商決定。」關於中國可能反對台灣參與一事，他表示：「並非基於排除特定國家的二分法框架考量」，「更不是陣營對決的問題。」言下之意，該會議的目的不是排除中國等特定國家，而是團結民主陣營的價值。

韓國《朝鮮日報》報導說，美國總統拜登就任以後，為牽制中國、俄羅斯等權威主義國家的崛起，阻止民主後退主導並創立了民主峰會。韓國是第二屆峰會的五個共同主辦國之一。尤其在美中霸權之爭日益激烈的情況下，有110多個國家首腦和聯合國等國際機構領導人參與第二屆峰會，預計民主陣營對中國的施壓力度將進一步加大。中國反駁稱：「美國召開民主峰會策動世界分裂。」在這種情況下，台灣總統蔡英文決定在民主峰會召開的30日以過境方式訪問美國紐約，美中矛盾可能會進一步激化。

據《朝鮮日報》報導，尹錫悅應拜登邀請主持民主峰會的第一場對話。第二天，將代表印度太平洋地區在韓國舉行以「應對腐敗」為主題的地區會議。韓國國家安保室長金聖翰在簡報中稱：「這將成為韓國發揮國際社會領導力從而增進民主的里程碑」，「還將為推進韓國的印度太平洋戰略做出貢獻。」