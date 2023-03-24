對於台灣近期出現的「疑美論」，AIT處長孫曉雅表示，言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」，我的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是說「你說的是假訊息！」我不認為限制言論是好的方法。我認為台灣經歷的是一種憂心，自己夾在大國競爭與複雜地緣政治下的焦慮，這種聲音我們已經聽到很多次。

AIT處長孫曉雅在接受范琪斐訪談時表示，一個民主國家中，言論自由和激烈爭辯，都很常見。我覺得「發表反美言論」和「質疑美國」是很不一樣的事情，我認為言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」。我的工作就是消除「我不相信你」的質疑，或是向他證明我不應該受到質疑，而不是說「你說的是假訊息！」

孫曉雅認為，當你擁有言論自由時，在如何保護言論自由上總會有些爭論，每個人都有權發言，只要他們相信這些話是真的，即使這些東西錯誤而且愚蠢，只有危險言論不在保障範圍內。但他們有權表達對你的不同意、我討厭你的政策、你的政策有問題、你的決策也不對、我比較喜歡另一個人。

孫曉雅直言，我認為此刻的狀況是，我們在兩者的區分上變得更加困難，我們應該對此需要多加留意。身為堅定的言論自由支持者，我情願有人當面指責我，「Sandra，你錯了，AIT搞錯重點，你錯了，不能錯得更離譜」，因為如果你避談爭議，他們只會滋長。

孫曉雅進一步指出，我不認為限制言論是好的方法，而且實際上自由民主社會裡，你也很難去限制言論，就算做了，你只會發現那些言論躲在暗處發酵，人們會被嚴重誤導。

孫曉雅強調，比起「反美主義」，我認為我們此刻看到的，更像是對美國的質疑。數十年前的反美主義，比我們現在台灣所觀察到的其實相差甚遠。我認為台灣經歷的是一種憂心，自己夾在大國競爭與複雜地緣政治下的焦慮，以及對美國可能會轉移目光或無暇他顧的關切，這種聲音我們已經聽到很多次。

孫曉雅表示，美國朝野挺台力道日益增加，前所未見，我很驚訝，當外交官幾十年，頭一次看到如此強烈的共識和一致性。

（此次訪談錄影時間為3月14日，3月23日在《斐姨所思》Youtube頻道首播，全英文訪談，中文翻譯根據為Youtube頻道CC字幕。）