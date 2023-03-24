HUSH發片前有很焦慮，直到專輯登上「五大唱片」銷售冠軍才開懷起來。（陳俊吉攝）

HUSH近來推出了暌違4年的新專輯《娛樂自己》。（陳俊吉攝）

HUSH受五月天瑪莎賞識加盟新東家默聲音樂，開啟了新的轉捩點。（陳俊吉攝）

HUSH在歌手與作者身分之間找平衡，也重新思索人生規劃。（陳俊吉攝）

HUSH連莊拿下兩座金曲獎最佳作曲人獎後，暌違4年回歸歌手身份，推出新專輯《娛樂自己》。38歲的他坦言在發片前有很強的焦慮感，「一方面來自於我快要40歲這件事，覺得人生沒什麼改變、很僵化的感覺，對於年紀、這張大家的期待跟反應會怎麼樣，形成很大的焦慮」，他重新思索人生規劃，也期待能談一場戀愛打破僵局。

HUSH從小參加合唱團，喜歡音樂，也關注娛樂新聞，他17歲開始寫歌、玩社團，最大夢想就是進入音樂圈。他說：「青春期當下，我認識到自己不是體制下的小孩，比方說我不懂為什麼18歲就要考機車駕照，我就不想跟大家一樣，不想走體制的路，就想要往這個行業走。」

他22歲那年在藍又時介紹下，和華研唱片簽了詞曲作者合約，但簽約兩年都沒人買他的歌，他沒被挫折打倒，退伍後又應徵到「海邊的卡夫卡」煮咖啡，「對一個心裡有音樂夢的人來講，我覺得有離音樂圈更近了」，由於該場地是Live House，他很快便在那裡獲得了上台機會。

他出道初期成立hush!樂團，四處接活動，「一場2、3000元就去唱，一個月有1、2萬就要偷笑了」，但他說沒有覺得辛苦過，反而覺得幸運，「在簽華研之前，不得其門而入的日子比較茫然」，沒想到樂團很快就解散了，單飛後的他反而因為寫歌而爆紅。

HUSH寫給孫燕姿的〈克卜勒〉大賣，張惠妹、徐佳瑩、艾怡良等歌后都青睞他的歌，他更在去年、前年分別以〈安和〉、〈衣櫃歌手〉蟬聯金曲獎作曲人獎，邀約眾多的他覺得，幫別人寫歌有SOP很簡單，如何平衡自己的歌手身份比較難。

直到去年他受五月天瑪莎賞識加盟新東家默聲音樂，開啟了新的轉捩點，談到新作品，他說寫歌給自己最難，因為沒有設定題目，真的是在挖掘內心，「瑪莎很常在錄音室跟我討論歌的情緒應該怎麼唱，這張專輯的我，要讓大家看到更多的我。」

HUSH除了在新專輯大展唱功，也期待能擁有新戀情，他2015年在演唱會上公開出櫃，至今單身8年，也曾參加車隊拓展交友圈，但「我車友大部份都是異男」。問他理想型？他笑說「成熟、有上進心，順眼即可」，強調並非標準太高，「我的菜很廣，比我矮也OK」。

他十分清楚癥結點所在，新歌〈不要靠近〉唱出了身為公眾人物很難交朋友的心聲，他說：「這幾年有太多男星爆出性醜聞，我還算愛惜羽毛的人，我會擔心這個擔心那個，很難去辨別新認識的朋友，是想要認識你，還是想要消費你。」

他笑說，想談戀愛「不是我放下，就是對方要很強大，不然就是去一些沒有人認識的地方」言下之意可發展異國戀？他自信說：「很歡迎喔！我英文很好。」

HUSH新專輯反應大受歡迎，將環島8個城市舉辦「HUSH ROOM TOUR 巡迴演唱會」，04／01 台北南村劇場、04／07 新竹彌聲 Mixing Studio、04／08 台中玩劇島小劇場、04／09 嘉義新嘉義座、04／12 高雄大事件劇場、04／14 台南Seety新城視展演空間、04／15 台東鐵花村、04／16 花蓮花蓮文創園區，購票可洽KKTIX及全家便利商店。