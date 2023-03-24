台北市文山第二分局為精進警察同仁執勤技巧及相關知識，邀請臺灣臺北地方檢察署徐名駒檢察官來傳授盤查技巧與案例經驗分享，同時帶學生至分局參訪。（簡銘柱翻攝）

警盤查執法過當判有罪 文山警邀檢察官授課交流

台北市文山第二分局為精進警察同仁執勤技巧及相關知識，邀請臺灣臺北地方檢察署徐名駒檢察官來傳授盤查技巧與案例經驗分享，同時帶學生至分局參訪。

近日中壢員警盤查衍生爭議案遭桃園地院判決有罪，文山二分局為加強同仁盤查技巧，特別邀請徐名駒檢察官講授警察職權行使法重要部分，重點為合理懷疑，需經由主觀經驗並輔以客觀環境事實，形成綜合判斷，符合要件後始得發動，且應明確告知事由，若民眾有異議，亦應依照異議程序辦理，以維護人民權益，並有舉實際案例讓同仁更能理解。

這次徐名駒檢察官帶領文化大學法律學系碩士班「刑事證據及程序正義專題研究」課程的學生來參訪，文山二分局介紹各項應勤裝備、指紋採證體驗及案例分享，讓學生了解警察執勤時攜帶裝備之重量及所需各項專業能力，並有進行防詐宣導，避免學生落入「假檢警」及「網路購物」詐騙陷阱。

警察所面對之工作，需於短時間內做出反應，並且需符合程序正義，文山二分局期許同仁能了解並熟悉執勤相關法規，特別是警察職權行使法及警械使用條例，才能保護自身及民眾安全。