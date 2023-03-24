中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅24日，在北京會見紐西蘭外長馬胡塔，認為中紐合作大有可為，雙方都希望用好中紐自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），推動經貿合作提質升級；雙方就南太平洋合作交換看法，認為應共同促進地區和平穩定繁榮；還就烏克蘭危機交換意見，支持通過對話政治解決爭端。

王毅說，中紐雖然歷史文化、社會制度不同，但始終相互尊重、相互欣賞、相互信任，雙邊關係長期走在中國與西方發達國家關係前列。紐方能夠客觀友善看待中國發展，奉行務實積極對華政策，中方對此表示讚賞。中方視紐方為重要合作夥伴，對中紐關係的確定性穩定性充滿信心。雙方要繼續發揚「爭先」精神，增進互信，實現共贏，為雙邊關係注入新的時代內涵，推動務實合作邁上新水準。

王毅強調，中國新一屆政府的中心任務是團結帶領全國各族人民全面推進中國式現代化，實現中華民族偉大復興。中國14億人口整體邁進現代化將徹底改變人類發展進程，是具有深遠意義的大事件，將為包括紐西蘭在內的世界各國帶來新機遇，中紐合作大有可為。雙方要用好中紐自由貿易協定升級版和RCEP，推動經貿合作提質升級，共同打造新增長引擎，共同維護產供鏈穩定暢通，維護貿易投資環境公平開放。

馬胡塔表示，樂見中國確立的宏偉目標，對華關係對紐十分重要。紐方期待同中方加強高層交往，深化各領域合作，創造更多「第一」，打造下一個50年更加成熟的新中關係。

雙方就南太合作交換看法，認為應共同促進地區和平穩定繁榮。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。王毅強調，當務之急是停火止戰、恢復和談，這也是大多數國家的共同願望，符合國際社會的共同利益。中方將繼續為推動政治解決發揮建設性作用。馬胡塔表示，和平與繁榮是各方期待，紐方主張遵循國際法精神，支持通過對話政治解決爭端。