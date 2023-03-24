大陸女星林允因演出周星馳電影《美人魚》爆紅，還受到周星馳的寵愛，因此有「最受寵星女郎」封號，近日她出席活動，罕見解放性感，布料超少的火辣服裝，引起網友熱議。

快要27歲的林允，近來頻以性感打扮示人，23日出席活動時，她穿上粉色連身裙，但正面僅一塊布遮掩，讓她渾圓雪乳和平坦小腹都一覽無遺，另外，她走動的時候更是波濤洶湧，讓她也趕緊用手護胸，反正大動作走光。

而她罕見挑戰尺度底線，與以往清純甜美形象有差別，引起網友熱議，「性感迷人身材苗條」、「這也太公主本人了吧，太美了」、「今日狀態簡直滿分」，還有人認為她是不是二度發育「身材原來那麼好」，但也有人看不習慣，直呼「有傷風化，別走偏了」、「怎麼突然露那麼多」、「好怕走光」。

林允秀出火辣身材。（圖／取自林允微博）

林允用手遮胸口。（圖／取自林允微博）

林允有別於其他星女郎，不但沒和周星馳交惡，兩人關係情同父女，甚至周星馳還主動捧錢求續約，私下也對林允出動感情牌，讓她有「最受寵星女郎」封號。

不過日前港媒爆料，林允和周星馳合約已期滿，她為了求獨立，決定不再依附周星馳，雙方和平分開各求發展，不過林允跟周星馳方面暫未證實此消息。