裕隆納智捷與台灣銀行的24日賽事上演激烈對戰，中場台銀以6分暫時領先。下半場裕隆急起直追，班霸聯手夏普在第三節砍24分，裕隆反倒在前三節結束要回領先。末節開局台銀靠著瑪哈尼、潘祥偉、陳侑昫的連續攻勢逼出裕隆兩次暫停，但裕隆隨即還以顏色，短短三分半鐘打出15比0的反擊。

最後20秒裕隆還領先4分，但台銀從側邊發球進場不過兩秒鐘，瑪哈尼旋即射進一顆外線。裕隆暫停過後，台銀以犯規戰術凍結時間，夏普站上罰球線，兩罰都把握住，裕隆93：90。輪到台銀暫停，暫停後台銀發球雖然發生失誤，但裕隆快攻造成球出界。最後2.39秒張家禾投進關鍵追平三分，眼看比賽將進入延長局面，台銀王偉丞卻在裕隆發球進場、柯旻豪帶球推進時，賠上致命犯規，柯旻豪最後0.8秒第一球罰進，第二球彈框，時間馬上到點，裕隆就以94比93驚險收下比賽。

裕隆夏普可說是大功臣，他繳出本季新高38分，外帶16籃板、7助攻、3阻攻，班霸也有22分、11籃板，陳品銓10分、3抄截，柯旻豪雖然只有7分，但最後的罰球相當關鍵，還有8助攻；台銀則是瑪哈尼32分、9籃板、7助攻為最佳，同樣是本季個人新高，王偉丞攻下19分，三分8投中5，另外還有7助攻，張家禾也繳出含三顆外線的11分。

特別的是，今天SBL賽場觀眾席來了一組「稚嫩」加油團，他們是來自宜蘭縣南澳鄉的南澳國小籃球隊，也受邀到裕隆與台銀的賽事中場，進行籃球致贈儀式。明日南澳國小將在112年全國原住民族運動會少年男子組，與南投縣、花蓮縣爭奪最後的冠軍頭銜。

教練游凱弦透露，現在效力台灣啤酒的豐正凱就是南澳國小的校友，「帶他們來看職業等級的比賽，還有洋將的表現，讓他們對籃球更有目標。」游凱弦表示，過去由學校主任鄭轅緒帶出的球員，許多都在各名校繼續挑戰籃球路，包含南山的徐得祈、松山的劉程恩、政大雄鷹的游艾喆等等也都是校友，看見這些學長都在籃球舞台上發光發熱，也讓南澳孩子們對籃球更渴望。