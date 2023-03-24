有關彰銀持股處分進度，台新金日前於法說會說明，目前台新金彰銀持股比重，扣除已處分和保留給交換債和己種特別股部位，台新金還有5.16％彰銀持股待處分，將依對金管會承諾在6年內透過公開市場、特別股和交換債，視市場情形適當將彰銀持股處分完畢。

但台新金總經理林維俊在法說會上表示，台新今年沒有計畫要發特別股，也不會發交換特別股，目前會少量在公開市場出售彰銀持股，透過時間拉長，不影響彰銀市價。

財政部去年8月和台新金和解，為彰銀經營權7年訴訟劃下句點，台新金對彰銀持股變化及後續資金運用受關注，台新金去年四度申讓彰銀持股，將持股彰銀部位降至100餘萬張，今日再申讓10萬張彰銀股票。

根據公開資訊，台新金逐步出脫彰銀持股，今年2月24日已申讓10萬張彰銀股票；今天再申讓10萬張，若順利處分完成，台新金持股餘額將降至100萬1,237張，持股比將低於10%，後續處分彰銀持股可不必再事前申報。