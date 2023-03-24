台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.上市櫃公司財報季接近尾聲，變數減少。2.行政院普發現金六千元措施即將上路，將帶動內需消費。3.中國解封，需求持續回溫中。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.電子終端需求仍不明朗。2.FED澆熄市場期待降息希望。3.SVB與瑞信風波打擊市場信心，後續發展有待觀察。