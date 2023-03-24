台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.上市櫃公司財報季接近尾聲，變數減少。2.行政院普發現金六千元措施即將上路，將帶動內需消費。3.中國解封，需求持續回溫中。
但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.電子終端需求仍不明朗。2.FED澆熄市場期待降息希望。3.SVB與瑞信風波打擊市場信心，後續發展有待觀察。
24日加權指數震盪收高15,914.70點，較上周五（17日）累計上漲461.74點，周漲幅為2.99％。台新投顧下周看好九大題材類股，包含：AI股、網通股、半導體股、手機零組件股、綠能儲能節能股、內需消費股、軍工股、塑化股、汽車電子及零組件股等，研判下周指數將在15,500-16,100點區間震盪。
台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.上市櫃公司財報季接近尾聲，變數減少。2.行政院普發現金六千元措施即將上路，將帶動內需消費。3.中國解封，需求持續回溫中。
但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.電子終端需求仍不明朗。2.FED澆熄市場期待降息希望。3.SVB與瑞信風波打擊市場信心，後續發展有待觀察。
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