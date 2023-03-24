郭雪芙擔任小幫手，機靈表現大受稱讚。（TVBS提供）

王子看到雪芙來店裡幫忙很開心。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》本集邀請到郭雪芙擔任美體部小幫手，與王子邱勝翊曖昧同框，造成現場眾人胡鬧起鬨，微妙互動成為一大看點！此外，接連意外與突發事件來訪，不僅有新銳人氣樂團意外走錯店、資深藝人李亞萍誤入錄影現場，混亂場面一度讓「姐姐」謝金燕精神錯亂，直言表示：「比起小孩團，姐姐團可怕多了！」

「男神發電機」郭雪芙驚喜現身擔任小幫手，機靈表現大受眾人稱讚，郭雪芙與王子邱勝翊兩人間的互動更讓星之沙龍氣氛high到最高點，樂得謝依霖開玩笑表示：「我和雪芙有兩個地方一樣，一個是外表撞型，另一個就是王子喜歡的。」甚至直接胡鬧說王子邱勝翊暗戀自己，急著向郭雪芙展示辦公室戀情，引發全場大笑。

王子邱勝翊表示：「看到雪芙來店裡幫忙很開心，她很適合星之沙龍的氛圍，大家一起工作的感覺很棒！」修杰楷則提到：「雪芙其實很快就上手了，尤其是當天突發狀況很多，她真的幫了大家很多忙！」

此外，錄影當天資深藝人李亞萍誤入節目拍攝現場，與謝金燕久別重逢、互相打氣，真情流露的畫面令人為之動容，也讓謝金燕感動表示：「希望阿姨保重身體，我們都要好好的！當天的偶遇是老天爺給彼此的禮物，能抱抱阿姨讓我感到很溫暖。」