立委江啟臣爭取興建旱溪堤外自行車道，預估經費5300萬元。（陳淑娥攝）

台中市旱溪親水式自行車道沿旱溪東路設置，沿線緊鄰旱溪流域，橫跨豐原區等5個行政區，起點豐原端金谿橋雖可連接「豐原大道自行車道」，但若欲前往旱溪源頭卻在豐原北陽路450巷遭阻絕。立委江啟臣24日會勘，爭取興建旱溪堤外自行車道，預估經費5300萬元，公路總局允諾列入明年度計畫。

為了提供在地鄉親安全、便利的自行車道，並完成串聯旱溪自行車道最後一哩路，立委江啟臣24日舉辦會勘，邀請交通部公路總局、水利署第三河川局、台中市觀旅局、台中市建設局等單位，爭取興建「旱溪堤外自行車道」希望能連接豐原中正公園至旱溪源頭。

江啟臣指出，旱溪橫跨台中五個行政區，然而，自行車道與旱溪源頭無法串連，不但造成民眾來往通行不便，更讓富有歷史教育意義的「水源頭」遭到遺忘，讓觀光效益無法達到極大化，美中不足著實可惜。

江啟臣表示，過去為了美化旱溪景觀，曾於2019年爭取1654萬元進行「旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第一期工程」，完成南陽橋至金谿橋間1.1公里景觀美化改善計畫。今天爭取在北陽路450巷(堤外道路)旁增設「堤外自行車道」，並改善休憩平台與建置導引指示牌，後續請公路總局編列相關經費，並請水利署第三河川局盡速核准「堤外自行車道」河川用地使用。

台中市觀旅局長陳美秀表示，該計畫預計分為兩期工程，初估經費達5300萬元，待整體計畫完成後，也會邀請建設局、交通局等單位針對豐原大道四段與北陽路450巷口的整體規劃通盤檢討，守護用路人的安全。

經濟部水利署副總工程司張庭華指出，有關「堤外自行車道」，目前其他區域已有類似設置，效果非常成功，後續將協助台中市申請計畫。公路總局表示，針對自行車道斷點問題有規畫「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，請台中市府盡速送計畫給公路總局，將全力協助列入明年度計畫。