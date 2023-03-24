公勝保經（6028）今年邁入30周年，表揚大會移師回到30年前創立的起源地高雄舉辦，來自全台各地的菁英夥伴，近千人共同出席公勝保經「2023業務表揚大會」，整場活動共頒出近600個獎項，活動送出特斯拉(TESLA) Model 3與NISSAN Kicks兩台汽車，為表揚大會畫下完美句點。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經邁向下個30年，將持續幫助客戶守護所愛、支持夥伴成就未來，並持續落實3大價值主張：提供一流的培訓資源、打造領先的數位平台、建構永續發展的基石，期許成為想要加入保經業的生力軍，唯一指名的優質企業。

公勝保經2023業務表揚大會聚集了眾多菁英業務夥伴，公勝保經近1年來共有197位MDRT、 132位IDA、100位IQA誕生，除了專業領域高光奪標，也持續鼓勵業務夥伴專業轉型。多年來，公勝保經也有近600名夥伴，取得以高規格著稱的各項財務規劃認證(RFC、RFA、AFP、CFP)資格。

在今年所頒出的獎項中，最星光熠熠的當屬榮獲頂尖事業部與精英業務員的雙料冠軍，公勝保經資深行銷副總詹采蓁；詹采蓁強調，「用專業取得客戶信任」是她的成功密碼，她也感謝公勝在教育訓練方面的多元部署，讓她得以隨時掌握稅務、財富傳承、總體經濟等面向的專業知識，作為一線衝刺業績的最佳利器。

另外，強調最佳創業平台的公勝保經也非常鼓勵業務夥伴組織發展，透過建立體系，做大團隊、做實業績，組建超強戰隊，今年的標竿體系獎前3名分別是體系總監呂政緯、體系協理蔡欣燕、資深體系協理何英翰，在過去一年疫情期間，依然不斷突破自我，表現相當優異。