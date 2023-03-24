法國國民議會昨天（四）通過了一項法案，允許使用監視器或無人機記錄的影像中透過AI和演算法進行處理。根據這項法案，政府將可以對「體育、娛樂或文化活動」等進行廣泛的監控，如果出現恐怖主義或嚴重侵犯人身安全的風險，這項監控技術就可以派上用場。法條內容中有許多定義模糊的地方，包含奧運會後還能繼續使用，以及使用條件的定義「異常行為」的法律適用範圍，在野黨議員表達了顧慮，擔心這樣到監控將會對個人隱私造成傷害。此外，歐洲議會的一些議員也表示擔憂，認為這項技術是否符合未來的歐盟法律。

France’s AI-powered array of surveillance cameras for the 2024 Paris Summer Olympics cleared a final legislative hurdle today.https://t.co/pBkO5YKKLN — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 23, 2023

據法國《世界報》（Le Monde）24日報導，法國國民議會（Assemblée nationale）於本週四（23）通過了一項奧運法案，將授政府在2024年奧運前、中甚至「結束後」都可以使用影像監控演算法技術。該項技術可以處理由監視器、錄影機或無人機所拍攝的畫面。以提高公共安全和保護人們免受恐怖主義和其他安全威脅的影響。該技術可以檢測出疑似不當的行為，並及時通知有關當局。

然而，該法案仍存在爭議。許多人擔心這項技術可能會損害公民的隱私和自由。他們認為，這項技術可能會被濫用，用於追蹤和監控政治對手或其他非法目的。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，這項技術的試驗不僅限於2024年巴黎奧運會，還將應用於其他大型活動，包含2023年世界盃橄欖球賽到2024年底。

Did you know France is planning to use AI video surveillance at the #Paris2024 Olympics? 🔭👀



Should mass surveillance be legalized by France, one of the BIGGEST sporting events on Earth risks becoming one of the greatest-ever violations of the right to privacy. pic.twitter.com/hianlI0r8E — Amnesty International USA (@amnestyusa) March 23, 2023

對於如何定義所謂的「異常行為」，法國一些議員表達了顧慮，擔心這種算法監控將對個人隱私造成傷害，歐洲議會的一些成員議員也表示擔憂，指出這項技術是否符合未來的歐盟法律。不過，支持者認為，這種技術可以保護大型活動的安全，避免類似恐怖攻擊事件發生。整個《奧運會和其他安全措施相關法案》預計將於3月28日進行議會投票。

國民議會的議員們試圖進一步限制這項技術的應用，要求將這種算法處理技術的使用範圍僅限於奧運會，但這項提案仍然沒被通過。

法國社會黨（Parti socialiste）議員維克特（Roger Vicot）質疑：「什麼叫做異常行為？」「特殊情況需要特殊手段，但這並不意味著要發一張空白支票。你們告訴我們『請信任我們，未來的法令會界定它』這樣做事情對嗎？。」

綠黨（Les Verts）議員雷戈爾（Sandra Regol）表示：「異常行為的定義是模糊的。」

政府已經提供了多項保證措施，以確保這項技術的使用是合法和正當的。政府也承諾，將定期對這項技術進行審查，以確保其使用的透明度和合法性。

儘管法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）和內政部長達馬南再三保證所謂的「智慧」影像監控實驗，並且在經過長時間的討論後，該法案的第7條已被國民議會通過（59票贊成，14票反對），但這些控制措施仍無法消除許多議員的顧慮。不屈法國黨（La France insoumise）的議員馬丁（Elisa Martin）譴責說，「對隱私的尊重仍然會受到嚴重損害。」

而且這項技術的實施並不僅僅限於奧運會，它將適用於一般的「運動、娛樂或文化活動」，這些活動由於其規模或情況而特別容易受到恐怖主義行為或對人身安全的嚴重威脅。該實驗還可以在法案公布後立即開始，例如在今年秋季的橄欖球世界杯上就可以應用，並且將延伸到2024年12月底，直至奧運會之後。