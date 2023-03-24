AIT處長孫曉雅日前接受資深媒體人范琪斐專訪，范琪斐問道，台灣現在有種聲音，美中之間正在競爭，但你們競爭你們的，為何要拖台灣下水，妳對此有何看法？AIT處長孫曉雅表示，美國從未視台灣為需要解決的問題，而是將台灣視為夥伴，我們真心認為，台灣是民主的典範和世界上正面的力量。

范琪斐於3月23日首播的《范琪斐的美國時間》Youtube頻道，詢問孫曉雅，台灣現在有種聲音，美中之間正在競爭，我們因此無端受到多餘的關注、不必要的關注，就像我們被美中強迫放在某個位置，但你們競爭你們的，為何要拖台灣下水，妳對此有何看法？

AIT處長孫曉雅表示，美國從未視台灣為需要解決的問題，而是將台灣視為夥伴，而且是帶來很多價值的夥伴。我們真心認為，台灣是民主的典範和世界上正面的力量，去年夏天裴洛西議長來台灣時，這點喪我特別有感觸。

孫曉雅說，AIT當時安排他參訪的行程，和他一起出席會議。我們安排她和監察院長陳菊參觀前身是監獄的國家人權博物館，陳菊院長導覽議長參觀，述說她自己以前作為囚犯的經歷。那個場合非常感人，我深受感動。

（此次訪談錄影時間為3月14日，3月23日在《斐姨所思》Youtube頻道首播，並為全英文訪談，中文翻譯根據為Youtube頻道CC字幕。）