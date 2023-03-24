「反骨男孩」成員之一的網紅蕾菈(Lyla)有過一段婚姻，並育有一女，即使去年2月改嫁DJ老公湯宇，並順利懷上二胎，往事仍不時被提起。最近有酸民貼出她穿比基尼的孕肚照狠酸：「會不會再次成為單親媽媽」，讓她為此以53字吐露真實心聲還擊，「願我們都能善良」，看得粉絲們好心疼，老公也在留言區出聲了。

日前蕾菈發出身穿黑色比基尼的美照，配文寫道：「變胖也沒關係，我還是很美，不妨礙我繼續愛自己，健康長大，媽媽等你出來豐富我的人生」，不過照片卻被酸民轉貼至臉書社團，毫不客氣嘲諷：「又要生啦！？會不會再次成為單親媽媽」，令看完內文的蕾菈感觸良多，發文寫道：「從小我都覺得人性本善，後來漸漸的發現原來人性都是本惡」，更憤怒回嗆酸民：「嘲笑別人來滿足自己，或許你們的人生不過如此，願我們都能善良。」

蕾菈對酸民惡意嘲諷，感到相當不滿。(圖/蕾菈 FB)

湯宇現身留言區力挺老婆。(圖/蕾菈 FB)

蕾菈解釋這張截圖是粉絲傳給她的，讓她決定站出來替自己發聲，不願讓人覺得自己好欺負。貼文曝光後，粉絲們替她抱不平：「總是有些酸民賤(見)不得人好！我們自己過的問心無愧就好」、「感同身受，願善良的人，一生平安」、「別在意，用力的曬幸福給酸酸看就對了」、「為了支持妳的人而存在，其他人說什麼根本不重要啊，真心覺得懷孕好美」，而老公湯宇也霸氣現身留下6字：「支持人性本善。」