當情侶交往到一定程度時，難免都會想要發生更進一步的關係。不過一名男網友哀怨表示，和女友遠距離戀愛9個多月，「要什麼都給她」，前後砸了70多萬元，但至今兩人的親密關係頂多也只有擁抱，讓他萌生想要分手的念頭，貼文曝光後，一票網友認為他是工具人，留言笑說：「沒有人會跟ATM談戀愛」。

原PO在臉書粉絲團《靠北女友2.0》發文表示，自己和女友是遠距離戀愛，目前交往大約9個月，不過女友卻不願公開這段戀情，朋友、家人都不曉得原PO的存在，而每次只要聊到這件事，雙方就會吵得不可開交，兩人甚至還會為女方的男性友人起爭執。

「她要什麼我都給她！」原PO無奈表示，自交往以來付出了約60萬到70萬元，不過女友向他承諾的事情卻一項都沒有做到，兩人的相處僅止於牽手、擁抱而已，從未有更進一步的發展，原PO特地發文求助，「我該繼續跟她走下去嗎？」

對此，眾網友狂勸原PO盡早放手，留言直說，「沒有人會跟ATM談戀愛」、「你根本只是個工具人，下一個會更好」、「第一次看到ATM會說話」、「不急，等你存款歸零就有答案了」、「ATM的職責是什麼，你說說看」、「這女的把你當凱子耍吧？不公開就代表沒有愛你啊」、「愛你的人不會這樣讓你花錢，要好好三思」。