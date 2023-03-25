法國總統馬克宏今天表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩將加入他在不久後訪問中國的行程。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）預定4月初前往中國與中國國家主席習近平會談。西方國家領袖正敦促北京在俄烏戰爭上對俄羅斯施壓。

馬克宏說，他在歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出請求，邀請對方加入他出訪行程的一段，以對中國展現「團結一致的聲音」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120324