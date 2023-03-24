FDIC接管宣告破產的SVB後，試圖拍賣矽銀但不順利，於是決定改將私人銀行部門分拆出來出售。矽銀私人銀行部門主要提供高所得人士財富管理和信託服務，管理的資產規模超過150億美元。

據內情人士透露，FDIC的投標截止日原本設在22日（周三），但之後又決定延長到24日（周五），FDIC希望27日（周一）開市前宣布得標者。

據《路透》引述匿名消息人士報導，地區銀行公民金融集團（Citizens Financial Group）有意競標矽銀的私人銀行業務。

此外總部位在賓州的銀行Customers Bancorp，周四被美媒披露，考慮收購矽銀全數或部分資產，正在尋覓潛在的共同投資者。

Formidable資產管理公司（Formidable Asset Management）執行長布朗（Will Brown）表示，與矽銀有過往來且口袋夠深的華爾街公司，應該會是潛在買家，他點名摩根大通（JPMorgan Chase）及高盛集團（Goldman Sachs），這兩家金融巨頭不予置評。